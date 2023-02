Subway Surfers su Unreal Engine 5? Il fenomeno mobile ricreato con grafica iperrealistica

Dopo aver provato a ipotizzare l'aspetto e il comparto grafico di un gioco di The Mandalorian su Unreal Engine 5, l'ormai celebre youtuber TeaserPlay ha realizzato la demo di una versione iperrealistica di Subway Surfers, il fenomeno endless running per sistemi iOS e Android.

Servendosi degli strumenti creativi integrati nell'editor di Unreal Engine 5, e degli innumerevoli pacchetti di risorse grafiche accessibili dal Marketplace di Epic Store, TeaserPlay ha tratto spunto dal gameplay di Subway Surfers per immaginare l'aspetto di un sequel iperrealistico su PC.

Grazie a modelli poligonali e ad asset ad altissima definizione come quelli presenti nei pacchetti grafici di The Matrix Awakens su Unreal Engine 5, l'autore di questo progetto fan made è riuscito a ricostruire una città estremamente realistica, con tanto di gameplay basato sulla corsa a perdifiato del protagonista tra i binari della metropolitana per evitare di essere investito dai vagoni in transito.

Cosa ne pensate di questa demo amatoriale di 'Subway Surfers 2.0' su Unreal Engine 5? Prima di lasciarvi ai commenti, e al nuovo video di TeaserPlay che potete ammirare a inizio articolo, vi invitiamo a leggere questo nostro approfondimento sui migliori giochi Unreal Engine 5 in arrivo, da Wukong a Hellblade 2.