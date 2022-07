Che succede amico? Bugs Bunny sta per essere depotenziato su MultiVersus

L'open beta di MultiVersus si sta rivelando un'ottima occasione per valutare il bilanciamento del gioco. In questa fase alcuni dei personaggi più utilizzati dalla community sono finiti sotto la lente d'ingrandimento e, dopo il più recente nerf ricevuto da Taz, anche Bugs Bunny si appresta ad essere depotenziato.

La "triste" notizia arriva dal game director del gioco, Tony Huynh, che ha annunciato personalmente su Twitter i cambiamenti in programma per il coniglio dai denti sporgenti. Huynh ha rivelato che il gameplay di Bugs Bunny verrà rivisto dopo l'Evo 2022, torneo competitivo che si terrà tra il 5 e il 7 agosto. Tuttavia il director ha anche chiarito che Bugs Bunny resterà comunque un personaggio molto divertente da utilizzare, a dispetto dei depotenziamenti.

Purtroppo, MultiVersus è stato anche criticato per i problemi di stabilità della versione PlayStation 5. In un nostro articolo incentrato sulla performance del gioco sulla console Sony, abbiamo condiviso con voi alcuni consigli di stabilità per MultiVersus, come ad esempio la disattivazione del matchmaking multipiattaforma. Tuttavia, almeno per il momento, non sembrano esserci dei fix ufficiali da parte degli sviluppatori. Per queste e altre notizie su MultiVersus, vi lasciamo alla nostra pagina ufficiale del gioco.

Vi ricordiamo che MultiVersus è un picchiaduro attualmente disponibile per PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One e One X, Series S|X e Nintendo Switch.