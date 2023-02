Che succede collegando PlayStation VR2 al PC? Tranquilli, niente di grave

Sappiamo che PlayStation VR2 non funziona su PC, il visore è compatibile solamente con PlayStation 5, ma cosa succede se si prova comunque a collegare PS VR2 ad un computer? Niente di grave, anzi.

Il segnale video inviato e ricevuto da PlayStation VR2 non è criptato e questo vuol dire che collegando il visore ad un computer tramite il cavo USB-C si potrà usare PlayStation VR2 come secondo monitor, con risoluzione 1080p. Non esistono driver dedicati e quindi di fatto non si può usare il dispositivo per giocare su PC, tuttavia si può utilizzare il visore come secondo schermo.

Si può anche provare a connettere i controller Sense al PC, in questo caso il dispositivo viene riconosciuto semplicemente come "HID Compliant Game Controllers" e si ribadisce la mancanza di driver specifici, ma certamente è una possibile apertura per il lavoro dei modder.

Per saperne di più sul visore Sony di nuova generazione vi rimandiamo alla nostra recensione di PlayStation VR2 e al confronto tra PSVR e PSVR2. Vi ricordiamo che il visore Sony funziona solo e unicamente con PlayStation 5 e PS5 Digital Edition, non è compatibile (almeno per l'utilizzo per cui è stato progettato) con PC, PS4, PS4 PRO o dispositivi mobile e altre console.