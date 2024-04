Che succede? Dragon Ball Sparking Zero per Xbox scompare anche dal sito di Bandai Namco

Nei giorni scorsi Dragon Ball Sparking Zero è stato rimosso da Xbox Store e questo cambiamento si riflette ora anche sul sito ufficiale del gioco. Che cosa sta succedendo dunque?

La home page del sito ufficiale di Dragon Ball Sparking Zero riporta effettivamente i loghi PC, P5 e Xbox Series X/S invitando ad aggiungere il gioco alla wishlist. Detto fatto, la pagina della lista desideri però permette di selezionare solamente le versioni PC e PlayStation 5 mentre della versione Xbox Series X/S non c'è traccia.

Ha sicuramente senso, dal momento che Dragon Ball Sparking Zero non è più disponibile su Xbox Store. Resta da capire però come mai le altre due versioni possano essere aggiunte in wishlist da Steam e PlayStation Store mentre questa possibilità sia stata rimossa per la versione Xbox Series X/S.

Ribadiamo come in home page il logo della console Microsoft sia regolarmente presente e dunque sarebbe assurdo pensare ad una possibile cancellazione di questa versione. Con ogni probabilità si tratta di un problema tecnico legato alle licenze e/o all'approvazione del contenuto da parte di Microsoft e dunque la pagina di Sparking Zero potrebbe tornare presto online su Xbox Store e di conseguenza anche sul sito ufficiale del gioco.

Dragon Ball Sparking Zero è ancora privo di una data di uscita... ne sapremo di più durante gli eventi estivi?

