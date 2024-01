Che succede? Metroid Dread e altri giochi Switch sembrano essere introvabili, ameno in USA

Stando ad alcune segnalazioni provenienti da Reddit e ResetERA, ci sarebbero vari titoli per Nintendo Switch scomparsi dagli scaffali dei negozi americani e apparentemente finiti in stato "Out of Print" ovvero fuori produzione e senza possibilità di rifornimenti immediati.

Il problema coinvolge titoli first party di primissimo piano seppur non recentissimi, negozio come Walmart, GameStop, Target, Best Buy e anche il colosso Amazon sembra essere a corto di copie e non ci sono indicazioni su possibili rifornimenti in stock nel breve periodo.

La lista è piuttosto variegata e includerebbe tra gli altri Metroid Dread, New Super Mario Bros U Deluxe, Pikmin 3 Deluxe, Paper Mario The Origami King e Super Mario Odyssey.

Paper Mario The Origami King

Donkey Kong Country Tropical Freeze

The Legend of Zelda Link's Awakening

Pikmin 3 Deluxe

Metroid Dread

Kirby Star Allies

Xenoblade Chronicles 2

New Super Mario Bros U Deluxe

Fire Emblem Three Houses

Fire Emblem Engage

Yoshi's Crafted World

WarioWare Get it Together!

Nintendo Switch Sports

Super Mario Odyssey

Splatoon 2

Super Mario Maker 2

Mario Strikers Battle League

L'elenco in questione è stato stilato dai giocatori e dunque potrebbe non essere perfettamente affidabile, in ogni caso al momento sembra che nessuno di questi titoli sia reperibile presso la grande distribuzione americana. I motivi non sono chiari, dal momento che i giochi Nintendo continuano solitamente a vendere molto bene anche dopo diversi anni dal lancio.

E' pur vero che con l'avanzata del mercato digitale magari la stessa Nintendo ha deciso di ridurre il numero di copie stampate e distribuite per questi vecchi titoli, conscia del fatto che ci si può sempre rivolgere all'eShop nel caso si desideri acquistare uno di questi giochi di catalogo.