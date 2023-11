Che succede? Xbox Series X e PS4 hanno venduto più di PS5 in Giappone questa settimana

La classifica giapponese diffusa in queste ore presenta dati che stanno facendo discutere la community: la scorsa settimana, PS4 e Xbox Series X hanno venduto più di PlayStation 5, situazione che non si verificava da moltissimi mesi. E' di nuovo crisi con carenza di scorte per la console Sony? No, ma c'è un motivo per le vendite in calo di PS5.

Sul fronte hardware, le console della famiglia Switch hanno piazzato 93.252 pezzi, Xbox Series X/S raggiunge quota 4.737 unità, PS4 tocca quota 1.306 pezzi mentre PS5 e PS5 Digital si fermano a 1.217 console vendute in sette giorni.

Classifica hardware Giappone 10 novembre 2023

Switch OLED – 58,932 (5,996,897) Switch Lite – 23,627 (5,558,037) Switch – 10,693 (19,593,360) Xbox Series S – 2,405 (292,704) Xbox Series X – 2,332 (232,230) PlayStation 4 – 1,306 (7,904,699) PlayStation 5 – 1,090 (3,932,322) PlayStation 5 Digital Edition – 127 (590,064) New 2DS XL e 2DS – 24 (1,192,582)

PlayStation 5 ha rallentato la sua corsa (PS5 Digital ha venduto appena 127 pezzi) e il motivo sarebbe da ricercare secondo gli analisti nel lancio del nuovo modello di PlayStation 5, disponibile da oggi in Giappone. L'annuncio di PS5 Slim e il debutto della "nuova" console hanno frenato le vendite della "vecchia PlayStation 5."

La prossima settimana scopriremo come verrà accolto il nuovo modello, nel frattempo le console Microsoft superano le 500.000 console vendute mentre Nintendo Switch continua a dominare nonostante sia entrato nel suo settimo anno di vita.