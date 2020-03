Il successo di Animal Crossing New Horizons rivitalizza la controparte mobile Pocket Camp

Com'era prevedibile Animal Crossing: Pocket Camp, il life simulator di Nintendo per dispositivi mobile, ha tratto grande giovamento dall'uscita di Animal Crossing: New Horizons, infrangendo nuovi record di incassi e download.

Secondo i dati di Sensor Tower infatti, le entrate di Pocket Camp hanno visto un incremento sostanziale toccando quota 253.000 dollari in un solo giorno il 21 Febbraio e generando nel mese di Marzo, non ancora concluso, 3.6 milioni di dollari. Il life simulator per mobile ha visto poi un'impennata dei download passando dai 520.000 nel mese di Febbraio a 1.3 milioni nel primi venti giorni di Marzo, segnando un aumento percentuale del 150% e confermando il grande appeal che la rilassante serie riesce ad ottenere in un periodo delicato come quello che stiamo vivendo.

Al di la dei dispositivi mobile, Animal Crossing: New Horizons ha vissuto un esordio ancora più straordinario in termini numerici, registrando quello che secondo Geo Corporation è il miglior lancio di sempre per un gioco Nintendo Switch in Giappone. New Horizons ha ottenuto grandi risultati anche sul mercato occidentale debuttando al primo posto delle classifiche UK. Prima di lasciarvi, vi ricordiamo che sulle pagine di Everyeye potete trovare una serie di interessanti guide per Animal Crossing: New Horizons.