Il successo di Apex Legends sta ritardando lo sviluppo di Titanfall 3

Respawn ha annunciato l'arrivo della Stagione 2 di Apex Legends, che apporterà al gioco diverse novità. Il Battle Royale si è rivelato un successo inaspettato per la software house, come dichiarato dallo stesso Vince Zampella, che ha promesso che Respawn migliorerà la comunicazione con gli utenti.

Il successo enorme del gioco ha fatto sì che sempre più giocatori chiedessero novità ed informazioni su Apex Legends, che Respawn spesso non ha saputo soddisfare, essendosi trovata impreparata. È probabilmente anche in questo senso che vanno interpretate le dichiarazioni di qualche ora fa, sempre da parte di Vince Zampella, secondo cui per concentrarsi sul Battle Royale è stato purtroppo necessario posticipare i lavori su Titanfall.

"Per supportare pienamente Apex Legends, dobbiamo rimandare i piani per i prossimi giochi di Titanfall. Nessuna risorsa dal team di Apex Legends sarà spostata per lavorare su altri titoli dello studio, né saranno ricollocate persone dal team di Star Wars Jedi: Fallen Order".

In pratica ci sono due team separati di Respawn al lavoro sui due giochi, e dunque per il momento non c'è spazio per altri titoli. Per la verità questo non significa direttamente che Titanfall 3 sia stato rimandato, visto che non c'è ancora stato alcun annuncio ufficiale riguardo il gioco. Zampella però aveva dichiarato che ci sarebbero state novità in arrivo per quanto riguarda la serie. A questo punto però bisognerà aspettare ancora un altro po'.

Che ne pensate della situazione?