Successo assoluto per Le Mans Virtual Series: gli esport a motori attirano milioni di fan

Una cosa è certa: il 2021 è stato un anno da record per l’esport. A regnare sono state competizioni “tradizionali” come i Worlds 2021 di League of Legends, mentre a sorprendere sono stati i motorsport virtuali. In particolare, la Le Mans Virtual Series ha attirato decine di milioni di spettatori in 25 ore di trasmissione.

La competizione sulla versione virtuale dell’iconico circuito francese si è conclusa tra il 15 e il 16 gennaio 2022 con la famosa 24 Ore di Le Mans Virtual, la quale ha visto competere 50 vetture con 200 piloti da 39 paesi differenti, per un totale di 116 simulatori situati in 28 paesi. Sulla pista si sono sfidati persino nomi ormai inseriti nella leggenda del motorsport come Max Verstappen, campione del mondo di Formula 1, il campione INDYCAR Alex Palou e Juan Pablo Montoya.

Le gare hanno accumulato un pubblico digitale di oltre 81 milioni di persone, tra streaming e televisione: le 25 ore di trasmissione sono state visualizzate anche in canali importanti come Eurosport, Motor Trend e L'Equipe Live.

Gérard Neveu, Executive Producer della 24 Ore di Le Mans Virtual e Motorsport Advisor di Motorsport Games, ha affermato: “A nome di tutti noi di Le Mans Virtual Series, vogliamo ringraziare sinceramente tutti i nostri concorrenti e team che hanno reso possibile tutto ciò, i nostri partner per il loro incrollabile supporto e per i milioni di fan che hanno seguito i nostri eventi e che hanno animato i siti dei social media con i loro commenti di supporto, passione ed entusiasmo per la corsa. Questi numeri impressionanti e la qualità degli eventi sono una chiara conferma che la Le Mans Virtual Series e la 24 Ore di Le Mans Virtual sono ora saldamente affermate ai massimi livelli degli esport e delle corse sim. Ora prepariamoci per la prossima stagione e rendiamola ancora migliore!”

Nel mentre, ricordiamo che sono aperte le iscrizioni alla competizione Amazon University Esports Italia.