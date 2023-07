First Playable by IIDEA: a tu per tu con Thalita Malagò e Stefania Ippoliti oggi su Twitch

Si è tenuta a inizio luglio la più recente edizione di First Playable, appuntamento di riferimento per gli operatori dl settore videogiochi in Italia. Una due giorni di incontri, meeting e panel nel cuore di Firenze con l'obiettivo di facilitare le connessioni tra sviluppatori locali e publisher e investitori internazionali

Tra i partner dell'eventi hanno trovato spazio Google e Unreal Engine, Diamond Partner, Acer, AWS for Games e Maga Animation Studio, 34BigThings, Broken Arms Games e MixedBag. Oggi alle 14:00 su Twitch parliamo proprio dell'ultima edizione di First Playable con Thalita Malagò di IIDEA e Stefania Ippoliti (Responsabile Area Cinema e Mediateca Direttore Toscana Film Commission) due figure chiave nell'organizzazione dell'evento.

Gradita novità è stata la partnership tra IIDEA e Treebu che ha permesso di piantare una foresta composta da 250 alberi di Paulownial. La collaborazione con Treebu ha dato a IIDEA l'opportunità di promuovere le attività di questa startup innovativa fondata in Italia da un team di ingegneri e agronomi, startup che ha preso parte a First Playable 2023.

Ne parliamo sul canale Twitch di Everyeye.it dalle ore 14:00 nel nuovo appuntamento con Every Talk, il format con al centro discussioni e chiacchiere con addetti con professionisti del settore videogioco e non solo, designer, animatori, doppiatori e altri talenti del made in Italy.