Il successo di Halo Infinite ha fatto bene a Splitgate, giocatori aumentati su PlayStation

Ian Proulx, co-fondatore e CEO di 1047 Games, è stato intervistato da The Loadout per fare il punto della situazione sul 2021 di Splitgate e sui piani per il prossimo futuro. Splitgate ha riscosso un buon successo al lancio ma per il 2022 1047 Games è chiamata a confermare i buoni risultati ottenuti... obiettivo ambizioso ma non irraggiungibile.

Proulx inizia parlando del successo di Halo Infinite, sottolineando come sia Halo Infinite che Splitgate siano due Arena Shooter che hanno fatto parlare molto, riportando l'attenzione sul genere dopo anni nei quali i Battle Royale hanno dominato su tutte le piattaforme.

"Molti non conoscono sparatutto come Quake ed Unreal Tournament, dunque la popolarità di Halo Infinite e Splitgate è solo un bene per tutto il settore e per l'intero genere."

Il CEO di 1047 Games fa sapere come il numero di giocatori di Splitgate su PlayStation sia cresciuto dal lancio di Halo Infinite, a testimonianza di come il gioco sia visto com una possibile valida alternativa al titolo di 343 su piattaforme dove Halo Infinite non è disponibile. Non ci sono molte altre produzioni simili e Splitgate è riuscito a farsi spazio in una nicchia importante, tuttavia Proulx non nasconde come il numero di giocatori attivi sia calato rispetto alla scorsa estate.

Splitgate ha ottenuto un buon successo al lancio ma rapidamente parte della fanbase si è spostata altrove, tuttavia uno degli obiettivi del 2022 è quello di riconquistare e ampliare la community e in questo senso il lancio della versione 1.0 dovrebbe dare un grande aiuto.