Successo inarrestabile: Switch venderà più del previsto nel 2024 stando a Nintendo - Aggiornata

Attenzione quello che segue è un articolo leggermente modificato per risultare più preciso. L'ultimo report di Nintendo certifica, semmai ve ne fosse ancora bisogno, il successo incrollabile di Switch, con oltre 139 milioni di console vendute e un miliardo di videogiochi commercializzati. Alla luce di questi risultati, la casa di Kyoto ha deciso di innalzare le stime di vendita di Switch nell'anno fiscale 2024.

Stando a quanto sostenuto dai dirigenti della Grande N, le edizioni customizzate di Nintendo Switch a tema Super Mario e la versione personalizzata a tema Animal Crossing hanno contribuito in maniera determinante all'aumento delle vendite della console ibrida, soprattutto per quanto concerne il mercato giapponese.

Nella conferenza organizzata con gli azionisti di Nintendo a margine della presentazione dei risultati finanziari dell'ultimo trimestre è intervenuto anche Shuntaro Furukawa: il presidente del colosso videoludico nipponico ha confermato l'innalzamento delle stime di vendita di Switch nel corso dell'anno appena iniziato e, volgendo lo sguardo al futuro, ha ritenuto opportuno sottolineare come "l'attuale famiglia di console Switch continuerà ad essere la nostra attività principale dirigendosi /addentrandoci nel 2024".

I piani di Nintendo riguardanti il prossimo anno fiscale, stando sempre a Furukawa, verranno condivisi dalla casa di Kyoto nel corso del prossimo briefing sugli utili, previsto indicativamente fra tre mesi. Alla luce delle dichiarazioni di Furukawa, non ci resta che attendere la presentazione ufficiale di Nintendo Switch 2, con un lancio che, presumibilmente, dovrebbe avvenire nel 2024 (ndr. e non 2025 come scritto in precedenza).