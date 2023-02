Grande successo per It Takes Two: il GOTY 2021 supera le 10 milioni di copie vendute

It Takes Two si è imposto come uno dei più grandi giochi pubblicati nel corso del 2021, venendo persino premiato come Game of the Year nell'edizione dei The Game Awards di quell'anno. Adesso l'ultima fatica di Hazelight Studios ha raggiunto un altro grosso traguardo.

Attraverso un nuovo post su Twitter, lo studio guidato da Josef Fares annuncia che It Takes Two ha superato le 10 milioni di copie vendute in tutto il mondo, confermandosi ancora di più un successo oltre ogni aspettativa. "Siamo letteralmente impazziti, It Takes Two ha venduto oltre 10 milioni di copie! E potenzialmente gli utenti che si sono goduti il nostro gioco potrebbero essere il doppio, non abbiamo mai immaginato di dover ringraziare così tante persone, grazie per tutto il vostro amore", questo il messaggio di ringraziamento pubblicato da Hazelight Studios per celebrare il risultato appena raggiunto.

Pubblicato originariamente su PC e console PlayStation e Xbox nel marzo del 2021, It Takes Two è sbarcato anche su Nintendo Switch lo scorso novembre, ottenendo grandi consensi in ogni occasione. La nostra recensione di It Takes Two conferma inoltre che siamo davanti ad uno dei migliori titoli in cooperativa degli ultimi anni, meritevole dei successi fin qui ottenuti.

Nel frattempo Josef Fares è al lavoro sul suo prossimo gioco: il nuovo gioco cooperativo targato Hazelight Studios sarà "fuori di testa", parola del suo autore!