Il successo di Mass Effect Legendary Edition ha convinto Mac Walters a lasciare BioWare

Mac Walters è stato uno dei principali autori di BioWare negli ultimi 20 anni, avendo lavorato alle IP di Mass Effect (è stato lead writer di Mass Effect 2 e 3), Dragon Age e Jade Empire. Dopo una lunga carriera tra le fila della compagnia canadese, Walters ha infine deciso di imboccare altre strade dopo il lancio di Mass Effect Legendary Edition.

Sebbene inizialmente avesse accettato l'incarico di production director di Dragon Age Dreadwolf, Walters ha infine deciso di abbandonare BioWare a gennaio di quest'anno. In una nuova intervista con MinnMax, Walters ha parlato delle ragioni per cui lo ha fatto, svelando che in parte è dovuto al successo di Mass Effect: Legendary Edition.

Walters ha ammesso che lavorare sulla trilogia di Mass Effect per portarla su una nuova generazione di console gli ha ricordato i primi tempi in BioWare, dal momento che il progetto è stato gestito da un team relativamente piccolo i cui membri si sono molto avvicinati l'uno all'altro lungo il percorso di sviluppo. L'esperienza ha lasciato sensazioni positive in Walters, ed il successo commerciale riscontrato dalla trilogia ha suggerito che, forse, il suo percorso nell'azienda canadese poteva felicemente chiudersi in quel momento.

"Dopo la Legendary Edition, che per me ha avuto molto successo come progetto, nel senso che il team era in salute, andavamo davvero d'accordo, ed ovviamente ha avuto un successo critico e finanziario, mi è sembrato che quello fosse il massimo di tutte le cose che ho fatto in Mass Effect. Ho pensato di non voler avere più nulla a che fare con Mass Effect dopo quel momento. Perché sfidare il destino?".

Walters ha in seguito fondato Worlds Untold, nuovo studio che confluisce all'interno di NetEase. Stando alle parole dell'autore, il team lavorerà in maniera differente rispetto a quanto avviene negli studi di sviluppo più grandi: "Alla fine, ho anche pensato che forse esiste un modo diverso. Forse c'è un modo in cui possiamo effettivamente avere un gruppo interno più piccolo in cui ci concentriamo davvero sulla cultura e su chi siamo davvero, presentandoci ogni giorno e godendoci davvero il lavoro l'uno con l'altro e facendone un punto focale, in contrapposizione al solo progetto e alle sue esigenze".

