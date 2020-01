Nintendo Switch: il successo non terminerà con PS5 e Xbox Series X, per uno sviluppatore

Nell'anno in cui Sony e Microsoft si apprestano a lanciare sul mercato PlayStation 5 e Xbox Series X, dando ufficialmente il via ad una nuova generazione, Nintendo continuerà a supportare Switch, il cui successo non accenna a diminuire.

Il divario tecnico tra la console di Kyoto e le altre, dunque, è destinato ad aumentare ulteriormente, ma secondo Ruud van de Moosdijk, VP of Development presso Engine Software, software house che si è occupata dei porting per Switch di giochi come Ni no Kuni: La Minaccia della Strega Cinerea e Into the Breach, non è affatto un problema.

Per lo sviluppatore, grazie alla sua unicità Nintendo Switch continuerà ad avere successo anche quando arriveranno PlayStation 5 e Xbox Series X: "Secondo me Nintendo Switch, come Wii in passato, esiste in una sua dimensione di mercato ben precisa, e continuerà ad avere successo anche quando verranno lanciate PS5 e Xbox Series X. Le console Nintendo sono caratterizzate da unicità che non dipendono dal processore più veloce o dalla memoria più grande. Questo è il motivo per cui sorrido ogni volta che qualcuno dice che Nintendo è finita".

Siete d'accordo con le sue parole? C'è da dire, in ogni caso, che secondo alcune voci anche Nintendo si starebbe preparando alla nuova generazione, e sarebbe intenzionata a lanciare nel 2020 Nintendo Switch Pro, una versione potenziata dell'ibrida.