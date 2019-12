Nonostante il successo non mancano i problemi su Halo Reach

Halo Reach è finalmente disponibile e come vi abbiamo raccontato sta ottenendo un successo strepitoso. C'è stato un picco di 160.000 giocatori connessi su Halo Reach contemporanemente su Steam, e considerando che il gioco è disponibile anche su Xbox Game Pass, la cifra reale è ancora più alta.

Questo purtroppo però non significa che sia esente da problemi, anzi: in molti utenti si sono lamentati di una qualità del suono e dell'audio in generale del gioco, decisamente bassa. Per citare un utente di ResetEra: "Suona come un video a 144p di YouTube attraverso gli speaker di un Nintendo 2DS rotto, parzialmente coperto da un cuscino". Non esattamente una descrizione esaltante.

I problemi con l'audio sono però ben noti agli sviluppatori, che hanno ammesso alcuni errori nel porting da Xbox, e per i quali ci vorrà del tempo per trovare soluzioni che migliorino l'esperienza di gioco.

Manca poi un vero e proprio menù delle opzioni ben dettagliato, e in molti riportano anche problemi di framerate, soprattutto quando il gioco gira su dettagli alti. Un problema in parte fisiologico, dovuto all'età di Halo Reach, ma certamente fastidioso.

Come detto però, 343 Industries è al lavoro su delle soluzioni. Non tutte le storture del gioco sono risolvibili, ma di sicuro le cose miglioreranno col corso del tempo. Voi che ne pensate? Trovate fastidiosi i problemi di cui soffre Halo Reach, o riuscite a giocare lo stesso senza problemi?