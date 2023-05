È successo di nuovo! PlayStation Plus Extra perde un gioco poco dopo l'annuncio

Abbiamo perso il conto del numero di volte in cui Sony s'è vista costretta a rimaneggiare le liste dei nuovi giochi per PlayStation Plus nel giro di poche ore dopo l'annuncio. È successo anche oggi in occasione della presentazione della line-up di maggio 2023 per i cataloghi dei piani Extra e Premium.

Erano ventitré i nuovi giochi per PlayStation Extra e Premium annunciati da Sony nel pomeriggio di oggi 10 maggio. Nel frattempo, sono scesi a quota ventidue senza alcun apparente motivo. Bazzicando sul PlayStation Blog, abbiamo scoperto che Story of Seasons: Friends of Mineral Town per PS4 non fa più parte dei titoli in arrivo in Extra nel corso della prossima settimana. Non conoscendo le ragioni di questo dietrofront, non possiamo far altro che prenderne atto e aggiornate la lista dei videogiochi.

PlayStation Plus Extra e Premium Maggio 2023 | Lista aggiornata

Extra

Ratchet & Clank Rift Apart PS5

Humanity PS4, PS5

Watch Dogs Legion PS4, PS5

Dishonored 2 PS4

Dishonored La Morte dell'Esterno PS4

Sakuna Of Rice and Ruin PS4

Tomb Raider Definitive Edition PS4

Rise of the Tomb Raider 20 Year Celebration PS4

Shadow of the Tomb Raider PS4

Bus Simulator 21 Next Stop PS4, PS5

The Evil Within 2 PS4

Wolfenstein Youngblood PS4

Thymesia PS5

Rain World PS4

Lake PS4, PS5

Conan Exiles PS4

Rune Factory 4 Special PS4

Soundfall PS4, PS5

Premium

Syphon Filter Logan’s Shadow PS4, PS5

Blade Dancer Lineage of Light PS4, PS5

Pursuit Force PS4, PS5

Ghostbusters The Video Game Remastered PS4

I ventidue nuovi giochi, tra i quali spiccano l'esclusiva Ratchet & Clank: Rift Apart e la novità assoluta Humanity, saranno disponibili per gli abbonati a PlayStation Plus Extra e Premium a partire da martedì 16 maggio. Riuscirete a fare a meno di Story of Seasons Friends of Mineral Town?