Successo sconfinato per Assassin's Creed: la serie a quota 140 milioni di copie vendute

Come segnalato dal noto insider e analista di mercato Daniel Ahmad (ZhuegeEX su ResetEra), Ubisoft ha aggiornato nelle scorse settimane i dati di vendita dei suoi principali franchise videoludici.

Passato per la verità in sordina nei mesi precedenti, questa comunicazione ci rivela alcuni interessanti dettagli su alcune delle IP di maggior successo del publisher francese. Come potete notare dando uno sguardo all'immagine che vi abbiamo riportato in calce alla notizia, la serie di Assassin's Creed ha ormai raggiunto e superato la ragguardevole cifra di 140 milioni di copie vendute in tutto il mondo. Un'ascesa impressionante quella della saga degli Assassini e Templari, che dopo l'avvento di Assassin's Creed Origins e soprattutto Odyssey pare non voglia dare il minimo accenno di arresto.

Tra le altre IP citate nelle illustrazioni, abbiamo Just Dance a quota 70 milioni di copie, Far Cry a 50 milioni, Splinter Cell a 30 milioni, e la serie di Rabbids a 20 milioni. Per quanto riguarda alcuni dei giochi a supporto continuo che hanno riscosso particolare successo negli ultimi anni, citiamo Rainbow Six Siege a 50 milioni di giocatori, Ghost Recon a 30 milioni, e For Honor e The Crew appaiati a 21 milioni. Trovate ulteriori dettagli su altri franchise Ubisoft consultando i altri tweet pubblicati da Ahmad che vi abbiamo riportato in chiusura.