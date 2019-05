Successo soffocante per Dauntless: server pieni e code fino a 3 ore di attesa

Dopo essere rimasto a lungo nel limbo della fase beta, Dauntless, il Monster Hunter-like di Phienix Labs, è finalmente uscito in versione definitiva su PC, PlayStation 4 e Xbox One, accogliendo inevitabilmente un flusso di giocatori incuriositi di provare l'action game.

Come confermato dallo stesso team di sviluppo, il successo ottenuto da Dauntless in questi giorni è stato talmente grande e repentino da risultare infine soffocante: i server di gioco sono diventati letteralmente pieni, e gli oltre 4 milioni di utenti (500.000 dei quali si sono affacciati a partire dal lancio della versione finale) vengono pregati di attendere fino a 3 ore di coda per poter prender parte ad una partita.

Phoenix Labs, pur felice di aver attirato una fetta d'utenza così vasta, ha prontamente diffuso un aggiornamento sulla delicata situazione:

"Pianificare per servizi di caricamento e test su scala è un problema molto complicato. Ci siamo preparati per la confluenza dei giocatori e abbiamo portato avanti numerose verifiche su Dauntless e i suoi servizi. La parte difficile è che è complesso prevedere come funzioneranno le cose prima che appaino i giocatori. Tutti qui stanno lavorando per migliorare il matchmaking, la capienza, ed altri problemi dei servizi".

In attesa di novità, ricordiamo che Dauntless è disponibile ora su PC (via Epic Games Store), PlayStation 4 e Xbox One (è abilitato il cross-play tra tutte le piattaforme, console Sony inclusa). In futuro sono attese le versioni Switch e mobile dell'hunting game free-to-play.