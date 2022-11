Grande successo per Spider-Man Remastered: è il gioco Sony venduto più velocemente su PC

Pubblicata ad agosto 2022, la versione PC di Marvel's Spider-Man Remastered si è rivelata un grande successo per Sony, con numeri notevoli in termini di vendite e facendo anche meglio di un altro campione d'incassi come God of War.

Non a caso Marvel's Spider-Man Remastered per PC ha segnato un lancio da record in UK, e adesso, stando a quanto riferito dalla stessa Sony nel suo ultimo report finanziario, emerge come l'avventura dell'amichevole Uomo Ragno di quartiere realizzata da Insomniac Games (e convertita da Nixxes Software) si conferma come il gioco Sony venduto più velocemente in assoluto su PC, superando i risultati di tutte le altre produzioni fin qui pubblicate.

Sony non rivela di preciso quanto ha venduto questa versione, tuttavia Steamspy lascia intendere che Marvel's Spider-Man Remastered abbia piazzato su PC almeno un milione di unità, e non è affatto da escludere che i numeri siano in realtà ancora più consistenti. C'è dunque grande curiosità per scoprire quale sarà l'impatto che avrà anche l'espansione del gioco con protagonista Miles Morales, sempre più vicino alla sua pubblicazione in versione per mouse e tastiera.

Ricordiamo infatti che Marvel's Spider-Man Miles Morales per PC sarà disponibile dal 18 novembre 2022: data la popolarità della serie e del personaggio Marvel, non è da escludere che possa rivelarsi un altro successo per Sony.