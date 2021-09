Il successo di Twitch? Tutto merito di Soulja Boy... ovviamente

Si torna a parlare di Soulja Boy: dopo aver dichiarato che Reggie Fils-Aime ha lasciato Nintendo a causa sua, il rapper ha ora dichiarato che il grande successo di Twitch dipenderebbe proprio da lui. Come? E' presto detto.

"Sono stato il primo rapper a giocare su Twitch con la Xbox 360, quando ancora la piattaforma si chiamava Justin.tv... è tutta opera mia, io ho reso figo giocare in streaming con i videogiochi. Abbonamenti.... dirette, tutta opera mia!". Il rapper continua poi affermando di aver inventato gli eSport nei primi anni 2000 grazie al suo brand SODMG, anticipando la tendenza di almeno cinque o sei anni.

Dichiarazioni prive di particolare senso in realtà dal momento che Soulja Boy non è mai stato uno streamer particolarmente attivo, certamente ha utilizzato Justin.tv tra il 2007 e il 2009 per mostrare le sue sessioni di gioco su Xbox ma nulla più.

Nelle scorse settimane Soulja Boy ha annunciato di aver comprato Atari e di esserne diventato il CEO, affermazione poi smentita dal vero presidente della compagnia. La rapstar in passato ha avuto diversi problemi con il suo store online vendendo cloni cinesi di console portatili e altri accessori hi-tech (come cuffie wireless) personalizzati con il suo marchio ma senza alcuna autorizzazione e violando diversi copyright.