Il successo di Vampire Survivors? Luca Galante non ha idea di come sia potuto accadere

Prima di andarsene definitivamente, il 2022 ci ha regalato un fenomeno videoludico tutto italiano, Vampire Survivors. Sviluppato da Luca "Poncle" Galante, lo shoot-em-up roguelike ha fatto registrare grandissimi numeri su Steam mentre sulle piattaforme Xbox ha approfittato del traino di Game Pass per farsi conoscere ad un'ampia platea di videogiocatori.

Niente di tutto ciò sarebbe stato possibile se alla base non ci fosse stata un'esperienza di gioco sorprendente, con un gameplay loop efficace e un continuo susseguirsi di battaglie ad alta intensità, come affermato dal nostro Alessandro Bruni nella recensione di Vampire Survivors. Luca Galante era disoccupato quando ha cominciato a svilupparlo nel 2020. Il gioco, originariamente realizzato in HTML5, ha debuttato all'inizio del 2021 sotto forma di browser game gratuito su itch.io. Nove mesi dopo è approdato su Steam in Accesso Anticipato, mentre il debutto della versione 1.0 è avvenuto il 20 ottobre su PC, Xbox One e Xbox Series X|S, e l'8 dicembre su iOS e Android. Poco prima di Natale ha anche ricevuto il DLC a pagamento Legacy of the Moonspell.

Nonostante le doti indiscusse di Vampire Survivors, durante un'intervista concessa a IGN USA Poncle ha confessato di non avere ancora capito da dove deriva tutto questo successo: "Non ne ho idea, il che lo rende davvero spaventoso! Fin dal lancio ho cercato di non guardare ai numeri e a ciò che sta succedendo online per non farmi prendere troppo la mano. Ho tenuto la testa bassa e ho continuato a lavorare sul gioco e sulla compagnia, focalizzandomi quasi interamente sul feedback dei giocatori su Discord e i forum di Steam. Quelli che hanno fatto la differenza sono stati i nostri Community Manager, che hanno compiuto un lavoro incredibile mantenendo le comunicazioni aperte con i giocatori".



Il successo del gioco è cominciato ben prima del lancio ufficiale di ottobre. L'ottima accoglienza ricevuta durante la precedente fase in Accesso Anticipato ha consentito a Galante di aprire una compagnia tutta sua e assumere altre persone per aiutarlo su Vampire Survivors e altri progetti futuri. Assieme hanno raggiunto gli obiettivi prefissati in maniera molto più veloce del previsto, inoltre la Versione 1.0 contiene più del doppio dei contenuti inizialmente pianificati.

A coronamento c'è stata anche la nomination ai Game Awards 2022 nella categoria Best Debut Indie (la vittoria è poi andata a Stray): "È stato incredibile essere nominato ai Game Awards assieme a tutti gli altri veri sviluppatori", ha confessato Poncle. "Anche se per me è davvero molto difficile credere che Vampire Survivors meriti tutta questa attenzione, sono felice che la stia ricevendo poiché dimostra che praticamente chiunque può farcela. Spero che questo incoraggerà altri sviluppatori indipendenti a portare avanti i loro progetti. E non lo dico perché ho un "buon cuore", ma perché sono egoista: voglio vedere molti altri Celeste, Undertale, Powerwash Simulator, Wandersong e Short Hike salire alla ribalta e ottenere il plauso che meritano!".