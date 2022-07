Successo Xbox Series X/S: restano le console Microsoft vendute più velocemente di sempre

Microsoft può decisamente sorridere: nonostante incassi in calo del 7% nel corso dell'ultimo trimestre, Xbox ha vissuto il suo miglior anno fiscale di sempre, con un incasso stimato di oltre 16 miliardi di dollari. Ma importanti conferme arrivano anche da Xbox Series X/S.

Se già nel 2021 era stato rivelato che Xbox Series X e S sono le console Microsoft vendute più rapidamente di sempre, il CEO del colosso di Redmond, Satya Nadella, conferma che questo risultato resta tale anche per il 2022, con le due piattaforme next-gen che si sono mantenute costanti nelle vendite nonostante tutte le difficoltà relative alla crisi dei semiconduttori. Precisamente, Nadella riferisce che in questi primi due anni di commercializzazione "Microsoft ha venduto più console Xbox Series X/S in assoluto rispetto a qualunque precedente generazione Xbox".

Il CEO di Microsoft aggiunge inoltre che negli Stati Uniti le nuove console Xbox hanno dominato il mercato negli ultimi tre trimestri consecutivi, superando quindi la concorrente PlayStation 5. Ottime notizie anche dal lato xCloud, con oltre 4 milioni di persone che lo hanno utilizzato per giocare a Fortnite ed un milione di nuovi utenti raggiunti solo negli ultimi 12 mesi.

Se dunque la compagnia può guardare con ottimismo verso il futuro, non bisogna dimenticare un'altra buona notizia degli ultimi tempi: la fase di rinascimento per Xbox in Giappone anche per merito di Xbox Game Pass, con i sistemi attuali che stanno ottenendo riscontri positivi anche in un territorio storicamente difficile per Microsoft.