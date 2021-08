Succubus: nuova data di uscita e trailer inedito per il disturbante gioco horror

Succubus, il controverso spin-off di Agony, ha una nuova data di lancio. L'annuncio è arrivato direttamente dagli sviluppatori di Madmind Studio che per l'occasione hanno pubblicato un nuovo trailer dedicato alla storia del gioco horror.

Inizialmente previsto per il 21 Luglio, il particolare horror aprirà le porte degli inferi il prossimo 5 Ottobre. Come dichiarato da Madmind Studio, il tempo aggiuntivo servirà agli sviluppatori per risolvere alcuni problemi e per affinare al meglio le meccaniche del gioco. Inoltre nei prossimi mesi saranno introdotte una serie di funzionalità aggiuntive con l'obbiettivo di consegnare ai giocatori un'esperienza più soddisfacente ed in linea con gli standard moderni.

In Succubus i giocatori prenderanno il controllo di Vydija, una succube in possesso di abilità uniche ed in cerca di vendetta, pronta a fare letteralmente a pezzi tutti i nemici che incontrerà sulla sua strada. Non mancherà la possibilità di personalizzare e sviluppare il proprio alter ego con più di 40 armi e 20 poteri speciali a disposizione. Il gioco ha fatto parlare di se per l'alto contenuto di violenza e per le scene di sesso esplicito, il tutto accompagnato da sessioni piuttosto disturbanti.

Prima di lasciarvi al nuovo trailer, vi ricordiamo ancora una volta che Succubus uscirà il prossimo 5 Ottobre su PC. Sulle nostre pagine potete trovare l'anteprima di Succubus.