Succubus è disponibile su Steam: ecco il trailer di lancio vietato ai minori

Dopo una lunga attesa lo spin-off di Agony è disponibile su Steam. Per celebrare l'evento il team di sviluppo Madmind Studios ha diffuso in rete il trailer di lancio di Succubus, Action/Horror in terza persona che si distingue per una forte componente gore e che non disdegna di mostrare dettagli macabri.

Oltre all'arrivo su Steam, il gioco è inoltre venduto in sconto fino al prossimo 12 ottobre 2021, in modo così da attirare maggiormente l'attenzione dei giocatori e di coloro che hanno apprezzato Agony tre anni fa. Come raccontato anche nella nostra anteprima di Succubus, il titolo ci mette nei panni di Vydija, demone della lussuria un tempo regina degli inferi che, dopo essere stata tradita dai suoi fedeli, è intenzionata a recuperare tutti i poteri perduti. E per farlo è disposta a dare sfogo alla sua furia fuori controllo, non dimostrando alcuna pietà nei confronti di chiunque le abbia voltato le spalle e provi ad ostacolare il suo cammino. Scopo principale dell'avventura è quindi riprendersi il trono adesso occupato da Nimrod, lo stesso personaggio controllato dai giocatori in Agony.

Il trailer di lancio ci ricorda che Succubus è un prodotto "adults only", e punterà forte su scene raccapriccianti ed elementi espliciti per fare colpo sui giocatori. Per ulteriori dettagli potete inoltre vedere il disturbante story trailer di Succubus.