Succubus: il nuovo gioco degli autori di Agony nella nostra Video Anteprima

Il team autore del controverso Agony torna sulle scene con Succubus, Action RPG a tinte horror ambientato, anche in questo caso, tra le viscere dell'inferno.

Le premesse offerteci dall'ultimo video gameplay, in effetti, non sono delle più "concilianti" per chi guarda a questa IP come ad un perverso abominio da esorcizzare: nel filmato notiamo infatti Vidija, la regina degli Inferi che, in preda a una furia omicida scatenata dalla sua inesauribile sete di vendetta, dispensa morte e terrore ai suoi sfortunati nemici.

La spietata diavolessa che interpreteremo nel corso dell'intera avventura potrà sfare appello a tutta la sua rabbia per dilaniare i demoni che oseranno ostacolarla, utilizzando a tal fine tutta una serie di strumenti e di armi infernali per dissacrare i corpi degli avversari.

Se volete saperne di più sull'esperienza ludica, narrativa e contenutistica confezionata dagli autori di Madmind Studio, vi invitiamo ad ammirare il video gameplay di cui sopra e ad approfondire la conoscenza del sequel di Agony con l'anteprima dell'action infernale Succubus firmata da Stefano Calzati. Il tutto, nella speranza di fissare al più presto la data di lancio ufficiale di questo progetto che, a detta dei suoi autori, dovrebbe vedere la luce su PC nel corso del 2020.