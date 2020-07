Succubus: il Prologo del controverso action horror è gratis su Steam

Il team di sviluppo di Madmind conferma con un video la pubblicazione su Steam del Prologo di Succubus, il controverso action horror che prosegue l'esperienza demoniaca di Agony incentrandola, questa volta, sulla figura di Vydija, la perversa Regina degli Inferi.

Confezionato come una sorta di "demo estesa" che possa dare agli appassionati del genere l'opportunità di familiarizzare con l'offerta ludica di questo progetto, il Prologo di Succubus comprende una generosa porzione della campagna principale.

All'interno del Prologo troviamo infatti due livelli del gioco, l'Arena con le classifiche globali, l'accesso all'Hub e al Negozio per acquisire le armi e le armature, il Bestiario delle creature che infestano gli Inferi e la mappa interattiva del mondo di gioco. Quanto alle dinamiche di gameplay, la versione di prova di Succubus comprende tutti gli attacchi base e permette di sbloccare le abilità iniziali di Vydija per dilaniare i nemici di turno in un tripudio di scene gore e splatter, come sottolinea la scritta "Adult Only" impressa a caratteri cubitali nel cappello introduttivo del video di lancio del Prologo.

L'uscita di questo controverso progetto dovrebbe avvenire entro la fine del 2020 su PC. Per saperne di più sull'esperienza di gameplay, sul canovaccio narrativo e sugli aspetti legati alla grafica dell'ultima fatica di Madmind, vi rimandiamo alla nostra anteprima di Succubus a firma di Stefano Calzati.