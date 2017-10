Sucker Punch annuncia Ghost of Tsushima per PS4 alla Paris Games Week

La conferenza che Sony sta tenendo in questi minuti per la Paris Games Week si apre con un sorprendente annuncio da parte di: lo studio ha infatti approfittato del palco per presentare al pubblico il suo nuovo progetto per PS4, intitolato

Il gioco è stato presentato con un trailer, che potete ritrovare riportato in apertura. Le ambientazioni fanno riferimento al periodo Edo giapponese, e contiene alcuni accenni alla storia principale del gioco. Al momento, però, non ci sono informazioni più specifiche al riguardo. Sappiamo che il gioco sfrutterà i punti di forza di PS4 Pro, grazie alla quale darà il meglio di sé per quanto riguarda la veste grafica.

Lasciandovi alla visione del trailer, rimaniamo in attesa di ulteriori informazioni da parte di Sucker Punch in merito a Ghost of Tsushima.