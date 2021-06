Sucker Punch cerca designer che abbia giocato a Ghost of Tsushima: lavorerà al sequel?

Nel mentre divampano i sempre più insistenti rumor che vogliono imminente l'annuncio del DLC stand-alone Ghost of Ikishima, Sucker Punch continua ad essere in cerca di nuovi talenti che possano aiutare la software house di Sony a sviluppare la prossima esclusiva PlayStation.

Spulciando tra gli annunci di lavoro di Sucker Punch, scopriamo come lo studio sia attualmente interessato ad assumere un nuovo combat designer che sia esperto nel settore, e che abbia dunque la capacità di analizzare sotto il profilo tecnico un sistema di combattimento insieme a tutti gli altri aspetti core di un videogioco. La software house si dice concentrata nella realizzazione di giochi fortemente incentrati sulla narrativa e ricchi di scontri avvincenti.

Tra i requisiti richiesti, il candidato dovrà avere alle spalle 3 o più anni di esperienza nel campo dei videogame tripla A, avere esperienza con la programmazione, saper comunicare in maniera efficiente con le altre divisioni dello studio e, soprattutto, dovrà aver giocato Ghost of Tsushima comprendendo appieno il suo combat system.

Dato quest'ultimo dettaglio, è inevitabile non pensare al fatto che Sucker Punch sia in cerca di nuovi collaboratori per migliorare ed espandere il sistema di combattimento del suo ultimo action game e riproporlo in versione rifinita all'interno di Ghost of Tsushima 2 per PS5. Non è da escludere che il candidato possa offrire il suo contributo nello sviluppo di Ghost of Ikishima, tuttavia il DLC si baserà con tutta probabilità sul combat system che già abbiamo potuto apprezzare nel gioco base.

Per quanto pian piano gli indizi cominciano ad affiorare, vi raccomandiamo di prendere con le dovute cautele la notizia, nell'attesa che sia Sucker Punch a svelare eventualmente Ghost of Tsushima 2. Probabilmente dovremo "accontentarci" delle prime informazioni sull'espansione Ghost of Ikishima durante il vociferato PlayStation Showcase.