Sucker Punch al lavoro su un multiplayer cooperativo: Ghost of Tsushima 2 oppure no?

Dopo il successo di pubblico riscosso da Ghost of Tsushima e la successiva pubblicazione dell'espansione multiplayer Ghost of Tsushima: Legends, il team di Sucker Punch non ha ancora offerto dettagli su quelli che saranno i suoi prossimi progetti.

Dai molteplici annunci di lavoro pubblicati negli ultimi mesi dalla software house, sono però emersi alcuni potenziali indizi molto interessanti. Sucker Punch si ad esempio messa in cerca di uno sceneggiatore esperto di Giappone Feudale: circostanza che ha fatto subito pensare all'avvio dello sviluppo di un Ghost of Tsushima 2. Di recente, un ulteriore posizione aperta ha confermato un progetto open world firmato Sucker Punch. Ora, un ulteriore tassello si unisce al puzzle.



La software house ha infatti pubblicato un annuncio di lavoro indirizzato ad un aspirante Multiplayer/Network Programmer. Nella scheda di presentazione della posizione aperta, Sucker Punch scrive testualmente che il nuovo assunto sarà "fondamentale nel portare la creatività del team alla vita in uno spettacolare gioco multiplayer". Inoltre, l'esperto dovrà occuparsi di dar forma ad un network in grado di "supportare un'esperienza di gioco cooperativa fluida e coinvolgente".



Le indicazioni, insomma, sembrano non lasciare molto spazio a dubbi: Sucker Punch si sta in qualche modo occupando di plasmare una propria declinazione di co-op multigiocatore. La natura di quest'ultima è tuttavia incerta. Potrebbe ad esempio trattarsi di una modalità di gioco simile a Legends pensata per un ipotetico Ghost of Tsushima 2, oppure qualcosa di totalmente slegato dall'epopea di Jin Sakai. Cosa preferireste?