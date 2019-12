Sucker Punch ha pubblicato un wallpaper per tutti i fan di Ghost of Tsushima

Gli sviluppatori di Sucker Punch hanno accontentato i desideri dei propri fan che richiedevano a gran voce una versione wallpaper della key art utilizzata per il tanto discusso Ghost of Tsushima. Il gioco si è mostrato sul palco dei The Game Awards 2019, dal quale è stata svelata la finestra di lancio.

Con un post sul profilo Twitter di Ghost of Tsushima, i ragazzi di Sucker Punch hanno reso disponibile una versione wallpaper in alta risoluzione dell'immagine utilizzata come art key (trovate il post in fondo alla news). Il gioco è stato tra i protagonisti della serata dei The Game Awards con uno dei trailer più attesi. Lo show ideato da Keighley è stata l'occasione per svelare la finestra di lancio della prossima esclusiva PlayStation: Ghost of Tsushima verrà pubblicato durante l'estate del 2020. Sucker Punch ha poi pubblicato una serie di immagini inedite tratte dal mondo di gioco.

Andrew Goldfarb, responsabile della comunicazione di Sucker Punch, ha spiegato il sistema delle abilità che caratterizza il titolo: " Nel corso dell'avventura imparerai delle abilità sempre diverse che ti permetteranno di adottare delle tattiche che, volendo, saranno molto diverse da quelle dei samurai". Prima di lasciarvi, vi ricordiamo che il nuovo trailer di Ghost of Tsushima è disponibile sulle pagine di Everyeye.