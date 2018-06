Sucker Punch svela nuove informazioni su Ghost of Tsushima

Sucker Punch ha di recente fornito una serie di nuove interessanti informazioni su Ghost of Tsushima, uno dei quattro grandi protagonisti della conference di Sony all'E3 di Los Angeles.

Di seguito, trovate i punti salienti di quanto dichiarato dal game director Nate Fox:

L'aspetto grafico del gioco punterà molto sul minimalismo, con l'intento di seguire un concept estetico in stile giapponese;

Il gameplay trailer non mostra un'interfaccia utente per avere un impatto maggiormente cinematico, ma sarà presente nella build finale;

La "precisione letale" che caratterizza il combattimento del gioco è la "quintessenza dello stile samurai". La tensione è tangibile prima ancora che la spada venga sfoderata;

Le tre parole che descrivono il tono generale del gioco sono "fango, sangue e acciaio";

Il gioco avrà un sistema di progressione (probabilmente avremo delle abilità da sbloccare);

La fine del trailer mostrato durante la conference è a tutti gli effetti giocata nell'open world del gioco, non in un'arena circoscritta. Si possono infatti notare i mongoli che avanzano insistentemente nel background della scena.

Ghost of Tsushima è atteso in esclusiva su PS4. Il gioco non ha ancora una data di lancio.