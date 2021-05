Sucker Punch: il team di Ghost of Tsushima cerca personale per un misterioso progetto

Sucker Punch è in procinto di espandere la sua squadra. La software house dietro l'apprezzato Ghost of Tsushima e creatrice di serie come Infamous e Sly Cooper per conto di Sony ha da poco diffuso un annuncio di lavoro volto a cercare un Senior Writer da aggiungere ai propri sceneggiatori.

Nell'offerta si cita esplicitamente che la casa americana è al lavoro sul suo prossimo progetto, che come si può intuire potrebbe essere fortemente incentrato sulla narrativa: il candidato deve infatti avere il talento per scrivere storie dal grande impatto emotivo, incentrate su personaggi ben caratterizzati e un'approfondita attenzione nella scrittura dei dialoghi. Non solo: oltre ad aver preso parte allo sviluppo di almeno un progetto Tripla A ed essere capace di lavorare in una squadra affiatata, è richiesta anche una profonda conoscenza delle meccaniche open world collegate all'impianto narrativo.

Questo tipo di descrizione sembrerebbe lasciare intendere che il misterioso progetto su cui Sucker Punch sta lavorando possa essere sul serio un seguito di Ghost of Tsushima o quantomeno un nuovo Tripla A che si poggia sulle medesime basi. Recentemente si erano inoltre diffuse voci che vedevano Sucker Punch al lavoro su un multiplayer cooperativo. Al momento siamo nel campo delle pure speculazioni: l'unica certezza è che lo studio sta lavorando a qualcosa di nuovo che si spera possa essere svelato quanto prima. Nel frattempo potete leggere la nostra recensione di Ghost of Tsushima per scoprire tutte le caratteristiche dell'ultimo lavoro dell'apprezzato team first party di Sony.