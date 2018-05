Suda 51 farà un annuncio speciale a fine mese, in occasione del MomoCon 2018

In occasione del ventesimo anniversario della nascita di Grasshopper Manufacture, Goichi Suda, fondatore della software house, terrà uno speciale panel nel corso MomoCon 2018, fiera americana dedicata agli amanti dei videogames, fumetti e giochi da tavolo che si svolgerà in quel di Atlanta dal 24 al 27 maggio.

Lo sviluppatore giapponese ha rivelato che nel corso della sua presentazione, prevista per domenica 27 maggio, farà un "annuncio speciale": "Quest'anno, con Grashopper Manufacture celebriamo i nostri 20 anni nell'industria. Siamo onorati di essere stati invitati al MomoCon in questa occasione. Il 26 maggio, dalle 19:00 [ndr. l'una del mattino del 27 in Italia] terrò un panel sull'argomento '20 anni di sviluppo'. Non vedo l'ora di incontrarvi ad Atlanta, sarà la mia prima volta in questa città".

Cosa vi aspettate da questo evento? Ricordiamo che al momento Suda 51 e Grasshopper Manufacture sono al lavoro su Travis Strikes Again: No More Heroes, magari l'annuncio riguarderà proprio la nuova avventura di Travis Touchdown? Alcuni ipotizzano anche che possa trattarsi del reveal dei porting per Nintendo Switch di No More Heroes e No More Heroes 2: Desperate Struggle. Per scoprire di cosa si tratta, non possiamo fare altro che attendere qualche settimana, appuntamento dunque al 27 maggio.