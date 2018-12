Suda 51 vorrebbe portare Killer 7 su Switch, ma la decisione spetta a Capcom

In una recente intervista ai microfoni di Fandom, Suda 51 ha parlato, fra le altre cose, di un eventuale arrivo di Killer 7 su Nintendo Switch. L'eclettico sviluppatore giapponese di è detto entusiasta all'idea, ma a quanto pare la decisione è completamente nella mani di Capcom.

Queste le parole di Suda 51: "Vorrei tanto portare Killer 7 su Switch, tuttavia Capcom è in possesso del 100% dei diritti. Sono loro che hanno dato l'ok per l'uscita dell'edizione PC, e quindi i publisher si sono fatti avanti per distribuirlo. Ad ogni modo, parlerò di nuovo con loro per vedere se è possibile avviare i lavori anche su Switch. Il fatto è che all'epoca il lancio di Killer 7 fu molto affrettato, non abbiamo avuto il tempo di promuoverlo a dovere, quindi mi sento sempre in dovere di assicurarmi perfino che i giocatori sappiano della sua esistenza". Che ne pensate delle dichiarazioni di Goichi Suda? Vorreste Killer 7 su Nintendo Switch?

In passato lo sviluppatore aveva affermato che l'eventuale successo dell'edizione PC avrebbe potuto convincere Capcom a investire nel porting per l'ibrida della Grande N. Per il momento, non possiamo fare altro che restare in attesa di ulteriori aggiornamenti da parte della compagnia giapponese.