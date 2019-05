Suda51 farà un annuncio a fine mese: si tratta di No More Heroes 3?

La direzione del MomoCon ha confermato alla redazione di Destructoid che il celebre game designer Goichi "Suda51" Suda parteciperà per la seconda volta consecutiva al MomoCon. In occasione dell'evento, effettuerà un importante annuncio.

Purtroppo non sono state svelate ulteriori informazioni, pertanto per scoprire di cosa si tratta dovremo necessariamente attendere il suo intervento, fissato per le ore 02:00 di lunedì 27 maggio. Il panel potrà essere seguito in diretta sul canale Twitch del MomoCon. Di cosa potrebbe trattarsi? Il nostro pensiero, come facilmente immaginabile, è subito volato a No More Heroes 3. Il titolo non è mai stato annunciato ufficialmente, ma alcuni recenti rumor lo vedono come uno dei protagonisti del prossimo E3 2019. Travis Strike Again: No More Heroes lanciato all'inizio di quest'anno su Nintendo Switch, inoltre, ha lasciato chiaramente intendere che ci sono margini per il prosieguo della serie canonica. Come se non bastasse, lo stesso Suda51 ha già parlato del terzo capitolo: prima affermando che la sua esistenza dipenderà dal successo dello spin-off per l'ibrida, e poi paragonandolo ad Avengers.

L'anno scorso, ricordiamo, Suda51 è intervenuto al MomoCon per annunciare la versione PC di Killer7. Riuscirà a sorprenderci anche stavolta? Per fortuna, non dovremo attendere ancora molto.