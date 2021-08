Suda51: l'autore di No More Heroes vorrebbe lavorare con Marvel a un gioco di Deadpool

Appena finiti i lavori su No More Heroes 3, e dopo aver dato l'addio a Travis Touchdown, Goichi Suda, conosciuto dagli appassionati come Suda51, sta già pensando al futuro e ai prossimi progetti a cui si dedicherà all'interno dell'industria videoludica.

L'eccentrico director nipponico ha già messo in chiaro di essere impegnato in ben cinque nuove produzioni, che per forza di cose lo terranno molto impegnato nei prossimi mesi ed anni. Tuttavia, Suda51 sembra avere ancora altro in mente, e desidera fortemente mettere le mani su una licenza Marvel per realizzarne un suo personalissimo videogioco, come affermato ai microfoni di IGN Japan.

"Ma, in termini di ciò che mi piacerebbe fare, vorrei anche lavorare con Marvel su un gioco di Shatterstar o Deadpool. Magari un gioco di Quicksilver di qualche tipo. Insomma, un gioco Marvel". Sarebbe quantomeno curioso osservare in che modo un autore così stravagante come Suda51 potrebbe reinterpretare un nome dello sterminato universo Marvel. E voi cosa ne pensate? Vorreste vedere il director giapponese alle prese con uno dei supereroi della Casa delle Idee?

Approfittiamo dell'occasione per rimandarvi alla nostra Recensione di No More Heroes 3, con cui potrete scoprire tutto sulla nuova avventura per Nintendo Switch. Suda51 ha confermato che questo episodio chiude definitivamente la serie dedicata a Travis Touchdown.