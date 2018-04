Suda51 commenta la possibilità di vedere Travis Touchdown in Super Mash Bros. per Switch

Dopo l'annuncio di Super Smash Bros. per Switch, una buona fetta dei fan del franchise è andata in fibrillazione ed attende il titolo con trepidazione, mentre per ingannare l'attesa alcuni si danno alle speculazioni. Una di queste potrebbe volere il Travis Touchdown di Suda51 far parte del roster, ma cosa ne pensa Goichi “Suda51” Suda?

All'eccentrico sviluppatore giapponese è stata posta questa domanda in occasione della PAX East 2018, ovviamente dopo aver spolpato per bene l'argomento Travis Strikes Again: No More Heroes, il suo nuovo titolo in fase di lavorazione. Inaspettatamente Suda passa il testimone alla stampa sulla questione, facendo intendere che l'introduzione o meno del suo personaggio sul prossimo gioco della famosa saga picchiaduro di Nintendo dipende interamente dalla volontà dei giornalisti di farcelo arrivare. Ecco le parole esatte, pronunciate con un beffardo sorriso stampato in faccia:

"Certo che avrei piacere che Travis Touchdown facesse parte di Super Smash Bros. ma sta a voi farcelo inserire. La stampa deve prendere una posizione su questa questione e dire a Nintendo di inserirlo all'interno del gioco".

Voi cosa ne pensate di questa risposta? Vorreste poter giocare nei panni di Travis Touchdown in Super Smash Bros.? O quale altro personaggio vorreste far inserire da Nintendo nel gioco?