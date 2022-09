Suda51: l'eclettico game designer si racconta nel video di Grasshopper Manufacture

A quasi un anno di distanza dall'ingresso di Grasshopper in NetEase, la software house fondata e diretta da Suda51 tiene a battesimo una nuova serie di video diari sulla storia dei membri di spicco del proprio team di sviluppo partendo, ovviamente, dallo stesso Goichi Suda.

L'eclettico sviluppatore giapponese ripercorre così la sua prolifica carriera iniziata nel 1993 con la direzione di Super Fire Pro Wrestling 3 e proseguita fino ai giorni nostri con progetti del calibro di Killer7, The Silver Case, No More Heroes, Shadows of the Damned, Sine Mora e Lollipop Chainsaw.

In questa sua intervista interamente sottotitolata in inglese, Suda51 ricorda anche le emozioni contrastanti che ha provato nella delicata parentesi professionale del suo abbandono da Human Entertainment per concretizzare nel 1998 la visione creativa e imprenditoriale di Grasshopper Manufacture.

Nel primo video documentario della serie Creator's File, il boss di Grasshopper discute anche del futuro della compagnia e della 'fase di accelerazione' che sta attraversando il suo team di sviluppo per rispondere con efficacia alle sfide imprenditoriali e videoludiche di un'industria dell'intrattenimento digitale mai così mutevole e sfaccettata. Per saperne di più sul lavoro di Goichi Suda, vi invitiamo a rimanere su queste pagine per leggere il nostro speciale sui quadri di sangue e carne di Suda51, un viaggio attraverso le sue opere più rappresentative.