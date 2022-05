Suda51: il nuovo gioco di Grasshopper potrebbe essere annunciato nel 2022

Gli studi di Grasshopper Manufacture, software house fondata da Goichi "Suda51" Suda, sono in pieno fermento. L'acquisizione da parte del colosso cinese NetEase avvenuta sul finire dello scorso anno ha garantito nuovi fondi che gli sviluppatori stanno impiegando per dare vita a molteplici progetti.

Oltre alle nuove versioni per PC, Xbox e PlayStation di No More Heroes 3, non sappiamo cosa sta prendendo forma negli studi giapponesi. A ottobre dello scorso anno, Suda51 ha confermato di aver avviato la pre-produzione di un nuovo progetto, manifestando al contempo l'intenzione di pubblicare almeno tre giochi nel corso della prossima decade. Probabilmente non dovremo attendere ancora molto prima di scoprire cosa bolle in pentola, poiché il game designer giapponese ha affermato che l'annuncio del nuovo gioco di Grasshopper Manufacture potrebbe avvenire quest'anno. Nel corso di un'intervista apparsa sul canale YouTube di NetEase, Suda ha dichiarato: "Quindi, riguardo i giochi che stiamo facendo... parlo di giochi davvero belli, completamente nuovi, che secondo me colpiranno i giocatori. Mi chiedo, quando potrò annunciare il prossimo? Forse alla fine di quest'anno? Non sono sicuro... potrebbe anche slittare al 2023, staremo a vedere. In ogni caso, voglio sbrigarmi e mostrare alle persone quello che stiamo facendo".

Il buon Suda51 è davvero ansioso di mostrarci ciò che sta prendendo forma nei suoi studi, e noi non vediamo l'ora che lo faccia. Grasshopper è cresciuta molto da quando è stata acquisita da NetEase, che ha addirittura finanziato l'apertura di una nuova filiale chiamata Yabukiri Studio (la yakubiri è una variante di cavalletta nota per essere molto forte, ndr). La compagnia, quindi, adesso è in grado di portare avanti più progetti in contemporanea e Suda51 sta pensando di affidare nuovi lavori agli sviluppatori più giovani, affinché possano creare delle opere caratterizzate dal loro stile unico.