Suda51 guarda al futuro: Grasshopper Manufacture lavora sodo al prossimo gioco

Lo scorso giugno il celebre Suda51 aveva mostrato un particolare teaser del prossimo gioco di Grasshopper Manufacture, già attivamente in sviluppo. Da allora non ci sono state particolari novità e non conosciamo ancora la natura del progetto, ma il 2024 sarà un anno molto importante per la software house.

Parlando con il portale giapponese 4Gamer, Suda51 conferma che il suo team è duramente al lavoro sul nuovo gioco ancora misterioso, aggiungendo inoltre che Shadows of the Damned Remastered in uscita forse su tutte le piattaforme verrà pubblicata nel corso del nuovo anno. "Il 2024 sarà un anno molto vivace per Grasshopper Manufacture: verrà pubblicata la remaster di Shadows of the Damned e stiamo lavorando sodo al nostro prossimo gioco", queste le parole del noto game designer a 4Gamer.

Anche Ren Yamazaki, collega di Suda51 con il quale ha co-diretto No More Heroes III, ha ribadito lo stesso concetto sottolineando che "nel 2024 continueremo a lavorare duramente per creare giochi divertenti. Credo che saremo in grado di annunciare qualcosa il prossimo anno". No More Heroes III è proprio l'ultimo gioco inedito sviluppato internamente da Grasshopper Manufacture ad essere stato pubblicato, nel corso del 2021, ed a questo punto c'è grande curiosità di scoprire a cosa sta lavorando il visionario team nipponico: nel 2024 ne vedremo delle belle, poco ma sicuro.