Suda51 ha qualcosa in mente per No More Heroes da annunciare all'E3?

Goichi Suda è uno dei nomi più interessanti per quanto riguarda il panorama videoludico, e c'è sempre da tenere le antenne ben dritte sulle sue dichiarazioni. Recentemente l'autore ha rilasciato un'interessante intervista in cui ha parlato di Super Fire Pro Wrestling Special, e non solo.

Suda51 ha infatti completato da poco il DLC The Vanishing per Fire Pro Wrestling World, dichiarando il suo amore nei confronti dello sport, e andando a ripescare addirittura Super Fire Pro Wrestling Special, uno dei suoi primissimi titoli usciti su Super Nintendo, del quale potrebbe anche arrivare un revival in futuro.

"Stiamo considerando di far uscire l'originale Super Fire Wrestling Special su Steam, con una traduzione in inglese come si deve. È qualcosa sulla quale stanno riflettendo e spero che diventi realtà, anche perché l'ho richiesta io personalmente".

L'autore ha poi parlato anche di No More Heroes, che ha lasciato un po' i fan in sospeso: potrebbe avvenire qualcosa in futuro? "Spero di avere qualcosa di figo da annunciare a ridosso dell'E3" ha detto lo sviluppatore. Già qualche mese fa era stata confermata la presenza di Suda51 all'E3 2019.

Che ne pensate delle sue dichiarazioni? Vedreste di buon occhio un ritorno della sua serie wrestling originale? Ma soprattutto, vorreste altro materiale su No More Heroes? Intanto per saperne di più, date un'occhiata alla nostra recensione di Travis Strikes Again: No More Heroes.