Suda51 stuzzica i fan in vista dell'E3: annuncerà No More Heroes 3?

Conosciuto per i suoi modi di fare piuttosto eccentrici, il game director giapponese Goichi Suda (in arte Suda51) ha confermato alla sua maniera che non si lascerà sfuggire la ghiotta occasione offerta dall'E3 2019 di Los Angeles per annunciare delle importanti novità.

Come potete notare tramite il cinguettio che trovate in calce alla notizia, l'autore di Killer 7 e No More Heroes ha da poco pubblicato un piccolo teaser in vista della fiera losangelina. Cercare di carpire qualche dettaglio concreto riguardo all'annuncio, tuttavia, pare davvero complicato: l'immagine pubblicata ritrae uno grottescomostriciattolo con un paio di antenne e uno sguardo non esattamente rassicurante che rende alquanto indecifrabile il messaggio che Suda51 sta cercando di trasmetterci.

Dopo la pubblicazione di Travis Strike Again: No More Heroes (di cui sono state annunciate da poco le versioni PC e PlayStation 4), Goichi Suda ha più volte ribadito di avere in serbo delle sorprese per i fan. Sembra che il tempo dell'attesa sia ormai quasi esaurito, e in tanti stanno aspettando spasmodicamente il possibile reveal di No More Heroes 3. Tuttavia, non è affatto da scartare l'ipotesi che l'estroso director - che nel frattempo fa crescere la curiosità cambiando anche il proprio avatar su Twitter - sia al lavoro su una IP completamente originale.