Suda51 sviluppa un gioco horror su Unreal Engine 5? Indizi dalla clip di Grasshopper

Con l'ingresso di Grasshopper Manufacture in NetEase, la software house diretta da Suda51 guarda con serenità al futuro e non nasconde di essere attualmente impegnata nello sviluppo di un nuovo videogioco su Unreal Engine 5. A confermarlo, seppure indirettamente, sono gli stessi ragazzi dell'azienda di Tokyo.

Nell'ultima clip condivisa dagli sviluppatori giapponesi, il team social di Grasshopper Manufacture mostra uno dei designer intento a dare forma a un inquietante mostro utilizzando gli strumenti creativi integrati nell'ormai celebre editor di Unreal Engine 5.

Il post su Twitter di Grasshopper preannuncia la diffusione della seconda parte del video racconto dell'eclettico game designer Suda51, con tanti retroscena sulla realizzazione di giochi cult come The Silver Case e No More Heroes, come pure sulla genesi degli stessi studi Grasshopper e di "altro ancora". Non è chiaro, perciò, se nel trailer ci sarà spazio anche per questo misterioso gioco horror su Unreal Engine 5, ma per scoprirlo non ci resta che attenderne la diffusione su YouTube tra lunedì 17 e martedì 18 ottobre.

