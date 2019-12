Sugarplum, Ruby e tante altre skin nel nuovo aggiornamento del negozio di Fortnite

Mentre siamo ancora tutti in attesa dell'aggiornamento 11.30 di Fortnite, Epic Games non resta certo con le mani in mano, e come di consueto ha aggiornato lo shop in-game del celebre Battle Royale, cercando di farci cadere in tentazione con tante skin interessanti.

La copertina se la guadagna senza dubbio Sugarplum, o Zuccherina in italiano, una coloratissima skin pastello da 1500 V-Bucks. Se volete però toni decisamente più scuri, c'è Hotwire, sempre da 1500 V-Bucks, o per un tocco più femminile Ruby, da 1200 V-Bucks.

Sono in vendita però anche i picconi Stripe Slicer e Megavolt, ed il glider Sky Stripe. Offerte interessanti anche per quanto riguarda le Daily Sales, con la skin Burnout in vendita a 1500 V-Bucks, mentre ne servono solo 1200 per portarvi a casa Bendie ed avere un look da "pupazzo gonfiabile che saluta come uno scemo", per citare i Griffin.

Business Hips, Shadow Boxer e Eagle sono invece i tre balletti disponibili oggi, ed a chiudere il tutto c'è la bacchetta a forma di stella Star Wand, per tutte le vostre esigenze da fatina.

Che ne pensate del nuovo aggiornamento del negozio di Fortnite? Avete già fatto la vostra lista della spesa? Sapevate che presto potremo vedere una scena del nuovo film di Star Wars su Fortnite in anteprima?