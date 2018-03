Suicide Squad 2, Avengers: Infinity War e The Joker: le migliori news Cinema di ieri

Giornata molto ricca, quella di ieri, per tutti i fan dei cinecomic, specie per i sostenitori della Casa delle Idee, con l'arrivo di nuove immagini ufficiali, curiosità e tanto altro su, anche se non si sono risparmiate le novità sudella

Suicide Squad 2 sarà girato in Gran Bretagna?

Nonostante le fortissime critiche che critica e pubblico hanno riservato al primo film diretto da David Ayer, la Warner Bros sta portando avanti di buon passo i lavori di pre-produzione di Suicide Squad 2, che sappiamo verrà diretto da Gavin O'Connor (The Accountant). Ieri è poi arrivata la notizia che la produzione potrebbe prendere il via il prossimo autunno in Gran Bretagna, dove sono già stati girati altri titoli della DC come Wonder Woman, ovviamente in studios. Il primo film, lo ricordiamo, è invece stato girato interamente a Toronto, dove non è chiaro se Suicide Squad 2 tornerà per alcune riprese.



Gli Avengers invadono le copertine di Entertainment Weekly

A poco più di un mese dall'uscita nelle sale italiane dell'attesissimo Avengers: Infinity War dei fratelli Russo, Entertainment Weekly ha svelato la sua cover story dedicata al terzo capitolo del franchise crossover Marvel, con tanto di 15 splendide copertine da collezione a corredare l'arrivo di novità e immagini ufficiali del film. Sempre ieri, poi, la conferma della durata ufficiale: Infinity War durerà 2 ore e 36 minuti, oltre che l'ulteriore sicurezza dataci dal team dei Vendicatori su alcune "sicure vittime" nel film.



The Joker avrà un punto di contatto con The Killing Joke

Dicevamo, novità anche sul The Joker prodotto da Martin Scorsese e diretto da Todd Phillips, dato che ieri il The Wrap avrebbe rivelato che il film trarrà spunto per alcuni passaggi dall'immortale The Killing Joke di Alan Moore, forse uno dei più importanti e segnanti capisaldi del fumetto DC di sempre. In comune avrà soprattutto il protagonista, dato che il Joker di Phillips sarà un "comico anni '80 che prenderà la strada del clown criminale dopo aver fatto fiasco con il pubblico". A questo punto ci serve solo il nome dell'attore che vestirà i panni del Joker!



Finalmente un'occhiata ravvicinata al costume di Shazam!

Prima di spalle, poi dall'alto e infine in azione in un video dal set, ma solo ieri abbiamo finalmente avuto modo di dare un'occhiata ravvicinata e migliore al costume che Zachary Levi indosserà nei panni di Shazam!, l'eroe titolare dell'omonimo film di David F. Sandberg. L'attore si è certamente sottoposto a una serie di allenamenti intensivi per rafforzare la massa muscolare, lo sappiamo, ma il costume non nasconde i muscoli finti che fanno molto anni '80, anche se la vicinanza alla controparte fumettistica è davvero impressionante.



L'Extreme Universe di Rob Liefeld arriva su Netflix

È stata ieri Deadline a riportare in esclusiva che la piattaforma di Reed Hastings si sarebbe assicurata i diritti di trasposizione dell'Universo Extreme di Rob Liefeld, creatore di Deadpool. Akiva Goldsman e Weed Road avranno il compito di esaminare il materiale e creare diverse storie individuali, seguendo una strategia simile a quella della Writers Room di Transformers. Netflix si dice "orgogliosa e felice di poter raccontare queste storie accattivanti sul proprio servizio streaming".