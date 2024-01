Suicide Squad: $20 di credito per chi ha comprato la Deluxe Edition per giocare prima

Non è partita nel migliore dei modi l'avventura di Suicide Squad Kill The Justice League: nel giorno del debutto dell'Early Access, Rocksteady ha dovuto chiudere i server per oltre sei ore a causa di un bug, impedendo di fatto ai giocatori di accedere al gioco.

Il problema è che l'accesso anticipato di 72 ore è riservato a chi ha acquistato le versioni Deluxe Edition o Legendary Edition con una spesa minima di 99 dollari/euro, una situazione dunque ben poco piacevole. Per scusarsi, Rocksteady ha inviato un messaggio in-game a tutti i giocatori coinvolti dal down dei server, regalando 2.000 LuthorCoins da spendere sullo store, equivalenti a circa 20 dollari (equivalente in Euro) di valuta virtuale.

Su Google intanto si impennano le richieste su come chiedere il rimborso per Suicide Squad Kill The Justice League, questo nonostante il gioco non sia ancora uscito ufficialmente dal momento che il lancio globale è previsto per il 2 febbraio su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X/S, in formato fisico e digitale.

La fase Early Access non è partita come sperato purtroppo e le problematiche non sono mancate, la speranza è che Rocksteady possa lavorare per ottimizzare l'infrastruttura online e risolvere i principali problemi in vista del day one.