Suicide Squad: +791% di ricerche per il rimborso dopo il lancio disastroso

Suicide Squad Kill the Justice League è tornano online dopo che Rocksteady ha trovato un fix ai problemi tecnici, tuttavia è innegabile che il debutto in Early Access non sia stato propriamente dei migliori.

I giocatori che hanno provato il gioco in anticipo tramite la fase Early Access sono incappati in un grave bug, che ha sbloccato l'intera campagna di Suicide Squad Kill the Justice League al primo avvio. Sebbene il team britannico sia corso ai ripari, l'accesso anticipato per cui era richiesto un maggiore esborso è in gran parte sfumato, e sono ora in tantissimi che si stanno mobilitando per chiedere un rimborso.

Per ottenere l'accesso anticipato è necessario investire 100 dollari nell'acquisto di Suicide Squad: To Kill the Justice League Deluxe Edition. Uno dei vantaggi della Deluxe Edition non è più disponibile, a causa di questo lungo periodo di manutenzione. La società di analisi McLuck ha appena diffuso una dichiarazione secondo cui il lancio "colmo di problemi tecnici" di Suicide Squad ha portato a un massiccio picco del 791% nelle ricerche di "rimborso Suicide Squad", dopo il periodo di manutenzione del gioco. È certamente anomalo osservare una richiesta collettiva di rimborso per un titolo che non è ancora stato pubblicato globalmente, ma il problema in Early Access ha purtroppo rovinato sin da subito l'esperienza a molti giocatori.

Tra Arkhham Universe, Batman, Battle Pass e abbonamenti: sulle nostre pagine trovate tutte le informazioni utili su Suicide Squad Kill the Justice League.