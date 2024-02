Suicide Squad: Batman Arkham Knight ha più giocatori attivi in simultanea su Steam

Non è stato affatto un periodo semplice quello di inizio febbraio per l'ultimo progetto pubblicato da Warner Bros Games: il confronto tra i metascore di Suicide Squad Kill The Justice League e Batman Arkham ha evidenziato una realtà tutt'altro che positiva per la Suicide Squad, che non sta avendo grandi numeri con la versione per il client Valve.

Secondo le stime più recenti di SteamDB, Batman Arkham Knight ha più giocatori in contemporanea su Steam di Suicide Squad Kill the Justice League. Si tratta di un dato molto importante, soprattutto alla luce dei tanti dubbi che hanno accompagnato il lancio del titolo che per forza di cose si è fatto carico dell'eredità dell'uomo pipistrello. Purtroppo, però, i risultati sono stati ben lontani dalle più rosee aspettative: Suicide Squad ha dei numeri davvero bassi.

Nel dettaglio, Suicide Squad è a quota 4,087 utenti in simultanea su Steam, contro i 4,229 di Batman Arkham Knight. Il distacco numerico non è troppo elevato, ma considerando il day one recentissimo di Suicide Squad Kill The Justice League non si può certamente parlare di un successo straordinario. L'universo DC non ce la fa e Suicide Squad ha avuto meno di 14 mila utenti in simultanea su Steam come picco massimo, che non può nulla con quanto fatto da Batman Arkham Knight ed i suoi 25,623 utenti. Voi cosa ne pensate dell'incremento di utenti sull'ultima iterazione della trilogia videoludica dedicata al cavaliere oscuro?