Suicide Squad: il calendario del DC FanDome ne svela il titolo completo

È arrivato a sorpresa sul sito ufficiale del DC FanDome il calendario completo dell'evento, il quale ha permesso di scoprire non solo alcune delle novità in arrivo ma anche il titolo del gioco a tema Suicide Squad in sviluppo presso Rocksteady.

Pare infatti che il nuovo progetto dei creatori di Batman Arkham si chiamerà Suicide Squad: Kill the Justice League e che quindi il personaggio al centro dell'immagine pubblicata qualche giorno fa sia proprio l'Uomo d'Acciaio, ovvero Superman. È probabile quindi che il gioco ci permetterà di vivere un'esperienza dall'altro lato della barricata e che vestiremo i panni dei super villain DC Comics per dare la caccia a Batman, Flash, Wonder Woman e tutti gli altri personaggi che compongono il team di eroi che mira a proteggere l'umanità da minacce di ogni tipo.

Purtroppo dal calendario dell'evento non emergono altre informazioni e bisognerà attendere il panel dedicato a Suicide Squad, previsto per le ore 2:00 del 23 agosto 2020, per scoprire altri dettagli e magari vedere il titolo in movimento.

Vi ricordiamo che tra le informazioni estrapolate dalla pagina dedicata al DC FanDome troviamo anche quella relativa all'annuncio del nuovo Batman targato Warner Bros Montreal.